FOTOD | Kolme inimese surma põhjustanud Saaremaa surmakutsar tunnistab end süüdi liiklusreeglite rikkumises, kuid mitte tapmises

Prokurör kirjeldas oma avakõnes, miks otsustas teha Eestis pretsedenditu süüdistuse. "Mina usun isiklikult, et Reinarti tegu ei ole liiklusõnnetus, vaid on mõrv," ütles prokurör.

Ta loetles fakte ja seisukohti - Reinarti raske joove, kihutamine, vastassuunavöönd, teadmine, et on liikluses ohtlik - ja selgitas, et see on mõrv.

Reinart ütles, et nõustub süüdistusega osaliselt: liikluseeskirjade rikkumises, kuid mitte tapmises.

Kaitsja arvas, et prokuröri isiklikud ajendid - kellegi teise ideest kantud tahe, avalikkuse tähelepanu - peaks juba välistama selle süüdistuse.

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis 20. mail kohtusse süüdistuse, milles heidab jaanuaris Saaremaal kolme inimese surma ja veel ühe inimese raskete kehavigastustega lõppenud autode kokkupõrke põhjustanud Andres Reinartile ette mõrva. Prokuratuuri seisukoht tugineb hinnangul, et mehe ülimalt ohtlik käitumine oli tahtlik.

Süüdimõistmisel karistatakse mõrva eest kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Hetked varem politseipatrullile kiiruseületamisega vahele jäänud Andres Reinart sõitis 11. jaanuaril otsa ees vasakpööret teinud Volvole. Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 128. kilomeetril Masa külas toimunud avariis hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine, sõidukis viibinud 58-aastane naine ja üheksakuune laps. Lisaks Audi roolis olnud Reinartile toimetati raskes seisus haiglasse Volvos viibinud 37-aastane naine.

Reinart on ka varem purjuspäi autot juhtides õiguskaitseorganitele vahele jäänud.