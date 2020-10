FOTOD | Kolme inimese surma põhjustanud Saaremaa surmakutsar tunnistab end süüdi liiklusreeglite rikkumises, kuid mitte tapmises

Prokurör Rainer Amur kirjeldas oma avakõnes, miks otsustas teha Eestis pretsedenditu süüdistuse. "Mina usun isiklikult, et Reinarti tegu ei ole liiklusõnnetus, vaid on mõrv," ütles prokurör.

Ta loetles fakte ja seisukohti - Reinarti raske joove, kihutamine, vastassuunavöönd, teadmine, et on liikluses ohtlik - ja selgitas, et see on mõrv.

Reinart ütles, et nõustub süüdistusega osaliselt: liikluseeskirjade rikkumises, kuid mitte tapmises.

Kaitsja Anu Toomemägi arvas, et prokuröri isiklikud ajendid - kellegi teise ideest kantud tahe, avalikkuse tähelepanu - peaks juba välistama selle süüdistuse.

Ent oluline konks on kogu kohtuasja juures üks: tõestada, et kolme inimese surmaga lõppenud avarii juures oli Reinartil tahtlus olemas. Kaitsja sõnul oleks prokuröri loogika järgi iga roolijoodik Eestis mõrvar. Samas loetles prokurör, et Reinart rikkus autoga vastassuunavööndis kihutades peaaegu kõiki reegleid ja ei teinud midagi, et võimalikku õnnetust vältida.

Reinart soovis pöörduda kõnega kohtusaalis viibivate kannatajate poole. Kuigi tavatu lähenemine, siis kohtunik andis sellele loa, kui kannatajad väljendavad soovi Reinarti pöördumist kuulata. Ükski kannataja teda aga kuulata ei soovinud.

Prokuratuuri tõendite esindamisel pööras kaitsja tähelepanu, et kuigi Reinart sõitis kuni kokkupõrkeni vastassuunas teisel pool pidevjoont (mida on keelatud ületada), siis õnnetuspaigas ehk ristmikul pidevjoont ei olnud. Veel lisas kaitsja, et sündmuskoha piltidelt paistab õnnetuspaiga ristmikul pidurdusjälgi, mis võisid kuuluda Reinarti autole.

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis 20. mail kohtusse süüdistuse, milles heidab jaanuaris Saaremaal kolme inimese surma ja veel ühe inimese raskete kehavigastustega lõppenud autode kokkupõrke põhjustanud Andres Reinartile ette mõrva. Prokuratuuri seisukoht tugineb hinnangul, et mehe ülimalt ohtlik käitumine oli tahtlik.

Süüdimõistmisel karistatakse mõrva eest kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Hetked varem politseipatrullile kiiruseületamisega vahele jäänud Andres Reinart sõitis 11. jaanuaril otsa ees vasakpööret teinud Volvole. Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 128. kilomeetril Masa külas toimunud avariis hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine, sõidukis viibinud 58-aastane naine ja üheksakuune laps. Lisaks Audi roolis olnud Reinartile toimetati raskes seisus haiglasse Volvos viibinud 37-aastane naine.