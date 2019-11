Üks sealt tööle sõitnud Delfi lugeja kommenteeris, et pidi auto kaugele jätma ning jalgsi tööle minema. "Ummik on varsti Mustamäeni," lisas ta pisut enne kella kümmet hommikul. Waze'i andmetel on ummik Pärnu maantee viaduktist Mustamäe teeni.

Politseist kinnitati, et täna pärast kella üheksat juhtus õnnetus Tammsaare teel, kus põrkasid kokku kolm sõiduautot. Inimesed selles õnnetuses viga ei saanud. Osapooled pöörduvad kindlustusse.