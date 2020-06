FOTOD | Kolm on kohtu seadus. Lemberi kohtuprotsess lükkus jälle edasi

Täna pidanuks Tartu Maakohtus kuulma süüdistaja ja kaitsja kõnesid selle kohta, milliseid kuritegusid on või ei ole toime pannud kümme inimest ja kaheksa ettevõtet, nende seas Tartu endine abilinnapea Kajar Lember ja vandeadvokaat Robert Sarv. 18 kohtualust süüdistatakse peamiselt soodustuskelmuses, mõnda lisaks ka altkäemaksu võtmises või rahapesus.

Kõnedeni ei jõutud, kuna saalist puudus taaskord vihmaussifarmerite Veiko Albergi ja Ülle Lippuse kaitsja. Eelmised kaks istungit tühistati sarnasel põhjusel. Ka siis ei olnud Albergi ja Lippuse kaitsjat kohtusaalis, kuna nende toonane kaitsja Katrin Paulus oli haige. Selleks, et kohtuprotsessiga ikkagi edasi minna, määrast kohus Paulusele vahepeal asenduskaitsja, Heiki Kuninga, kes täna ka saalis kohal oli.

Paraku tõdes Kuningas istungi ajal, et temal ei ole õigust Albergi ja Lippust esindada. Põhjus on lihtne: Alberg ja Lippus palkasid üleeile endale uue kaitsja, Mihkel Gaveri. Katrin Paulusega, kelle asenduskaitsjaks Heiki Kuningas määrati, on koostöö lõpetatud. “Mina saan asenduskaitsja olla ainult Katrin Paulusele, mitte Mihkel Kaverile,” tõdes Kuningas.

Vihmaussifarmerite uus kaitsja Mihkel Gaver on aga kohtule teada andnud, et tema ei saa juunisse kavandatud istungitel üldse osaleda. Seega tuleb talle määrata omakorda uus asenduskaitsja. Praegu seda tehtud ei ole.

Avaistung peaks plaani kohaselt nüüd toimuma 12. juunil. Sellegi toimumise seab aga küsimärgi alla fakt, et uuele kaitsjale peaks jääma mõistlik aeg, et end asjaga kurssi viia.