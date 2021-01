FOTOD | Kohus alustab Aivar Mäe kaebuse arutamist, täna kuulatakse üle tunnistajad

Kell 10 alanud istungil oli plaanis kuulata üle tunnistajaid, kuid kohtule oli laekunud taotlus istung kinniseks kuulutada, kohus seda siiski kinniseks ei kinnitanud.

Aivar Mäe ei soovinud enne istungit menetlust kommenteerida. Tema kaitsja Paul Keres ütles enne istungit, et hetkel pole oodata muud kui õiglast otsust. Keres kinnitas, et ei tema ega Aivar Mäe pole kohtumenetluse kinniseks kuulutamist taotlenud.

Kohtuistungi algul selgus, et kinniseks kuulutamiks taotles kohtuväline menetleja PPA esindaja näol ja seda kõikide tunnistajate pereliikmete huve arvestades.

Paul Kerese hinnangul on taotlus põhjendamatu, sest Aivar Mäe on üks kahest inimesest, kelle eraelu käsitlatakse ja teine osapool, kannatanu Lisanna Männilaan ei vaja samuti kaitsjat, kuna ta on juba samuti avalikult sellest rääkinud.

Tunnistajad ei kõnele Kerese sõnul oma eraelust, mistõttu on ka taotlus põhjendamatu.

Kohtuväline menetleja ütles, et üks kannatanu osapool on küll meediaga suhelnud, kuid pole kajastanud oma isikuandmeid. "Ma ei ole süvenenud nii põhjalikult meediaväljaannetesse," tunnistas ta siiski, et päris kindel ta siiski pole. Tema sõnul on siiski tunnistajatel ka pered ja lapsed, mistõttu võib kahjustada nende erealu.

Keres toob välja, et Männilaan on Postimehe veergudel juba oma nime alt Aivar Mäe kaasuse teemal sõna võtnud, mistõttu. Kohus jättis taotluse rahuldamata ja istung jäi avalikuks.

Kaebuse arutamiseks on planeeritud viis istungit.

Politsei karistas Mäed tänavu oktoobri lõpul seksuaalse ahistamise eest väärteokorras. Rahalise trahvi suurust ei ole politsei ega Mäe seni avaldanud. Mäe kaitsja Paul Keres on varem meedias öelnud, et summa pole suur, kirjutas Ekspress.

Samuti pole üldsusel teada, kus ja millal politsei poolt tuvastatud väärtegu toimus, kui palju oli kannatanuid ja mida Mäe seksuaalse ahistamise käigus tegi.

Advokaat Kerese sõnul pole tema klient politsei poolt ette heidetavat seksuaalset ahistamist toime pannud.

Veel enne rahatrahvi astus Mäe augusti lõpul ise Estonia juhi kohalt tagasi. Ta sai pärast lahkumist ka hüvitisena kuue kuu palga ehk ligi 40 000 eurot.