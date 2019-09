FOTOD KOHTUST | Ülle tapmises kahtlustatav Raido toodi kohtu ette

Kahtlustatavana võib isikut kinni pidada kuni 48 tundi. Pärast seda on võimalik kahtlusalune kohtu loal vahi alla võtta, mida ka prokuratuur taotles.

Tänasel ligi tund aega kestnud istungil arutatigi kahtlusaluse kaheks kuuks vahi alla võtmise üle, millele kohus annab oma otsuse tänase jooksul.

Kolmapäeva õhtul peeti Raido Pärnumaal kinni kahtlustatuna Viljandimaal kadunuks jäänud ja hiljem surnuna leitud 35-aastase Ülle tapmises.

Ohver ja kahtlusalune olid tuttavad

Abielumees Raido oli Üllega tuttav juba varasemast. Ilmselt sellest ajast, kui Raidogi veel Kärstnas elas ning seal põhikoolis käis. Üks kunagine koolikaaslane meenutas Delfile, et Raido oli siis küll täiesti tavaline ja normaalne mees, kellest selliste tagajärgedega käitumist ei usuks.

Kärstnast kolis Raido ühel hetkel minema ja jäi koolikaaslastega kaugemaks. Mõningatel andmetel elutses ta rohkem Pärnumaal, kust leidis ka naise, kellega 2016. aastal ka abiellus.

Sellegipoolest jäi ta kodukandiga seotuks, sest Karuli bussipeatuse juurest Veisjärve külla viiva kruusatee ääres kuulub talle juba aastaid kaasomandina kinnistu. Keegi seal ei ela, ent külaelanike sõnul käis peremees seal vahest harva kohal küll.

Nii ka teisipäevasel 27. augustil - päeval, mil kruusatee otsas tuli bussi pealt maha Ülle. Ülle hakkas mööda kruusateed kodu poole kõndima, ent kohtuski siis vana tuttava Raidoga, kes ilmselt Ülle endale külla kutsus. Peale seda Üllet elavana enam ei nähtud.

35-aastane Ülle jäi kadunuks 27. augustil, kui Raido 30. sünnipäevast oli möödunud kaheksa päeva. Kolmandal septembril teatas politsei, et Ülle kadumisega seostatakse tumedat sõidukit, mis andis alust arvata, et naise kadumisega seoses on kellegi kuri käsi mängus.