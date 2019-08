FOTOD KOHTUST | Tanel Aaviku bordelliäri viimane süüdistatav vannub süütust

Kui kohus kinnitab Zadorožnõi ja prokuratuuri kokkuleppe, on Aaviku bordelliärist veel menetlus käimas vaid Undil. Teiste süüdistatute osas on kas menetlus lõpetatud või sõlmitud kokkulepe. Sealhulgas on kokkuleppele läinud ka Aavik ise.

Prokuröri hinnangul olid Aavik ja Unt ühenduse juhtidena tegutsedes käed justkui puhtaks pesnud, sest otsest vahendamist ei toimunud ja mingit tasu prostituutidelt otseselt ei võetud. Klientidelt teeniti tulu läbi ametliku majandustegevuse, nagu näiteks hirmkallite jookide müümine ja majutusteenuse pakkumine. Seejuures kasutati aga konsumatsiooni ehk klientide tarbimisele kallutamist, saates jookidega klientidele kaasa prostituudid.

Prokuratuuri kogutud tõendite kohaselt oli Unt Ristiku ja Liivalaia tänavatel asunud bordellides tegevjuhi rollis ja osales oluliste juhtimisotsuste tegemisel, andis käsuliinile vastavalt korraldusi ja jaotas töötajate vahel kasu. Unti olevat kutsutud tähtsate ametinimetustega, nagu näiteks "direktor".

Undi kaitsja Sven Sillar aga ütles avaistungil, et süüdistus ei ole põhjendatud, ehkki on nüüd kohtukõlbulik. Nimelt tunnistas kohus Undile mullu esimesel katsel esitatud süüdistuse kõlbmatuks ja saatis prokuratuurile tagasi. Nüüd on küll süüdistuse sisu arusaadav, ent kaitsja ja Undi jaoks põhjendamatu.

Süüdistuse absurdsust illustreeris Sillar näitega, et süüdistuse kohaselt tegutses unt suure varalise kasu eesmärgiks, milleks olla 40 000 eurot. Sellele summale ei olevat aga mitte mingisuguseid varasemaid viiteid ega tõendeid.