FOTOD KOHTUST | Peeter Helme mõisteti lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi

Harju Maakohus tunnistas täna Peeter Helme noorema kui neljateistkümne-aastase isiku seksuaalse ahvatlemise kõlbmatu süüteo katses süüdi ja mõistis talle karistuseks ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga ning kohustas katseajal Helmet järgima kontrollnõudeid, sealhulgas osalema sotsiaalprogrammis, mille eesmärgiks on tema süüdistuses nimetatud süütegude edasine ära hoidmine.

Helme oli selgelt nördinud ja pikemaid kommentaare jagada ei tahtnud. Küll aga kinnitas, et otsuse kaebab edasi. Tema kaitsja ütles, et tema hinnangul ikkagi ei vasta Helme tegu talle ette heidetud paragrahvile.

Augustis peetud esimesel sisulisel istungil tutvustas prokuratuur tõenditena Armastusesaali jututoas peetud võigast kirjavahetust, kus Helme kirjeldab, kuidas ta on olnud seksuaalvahekorras lapseealistega ja räägib, kuidas normaalne on seksida ka 4-5aastastega.

Kasutajanime "m41tln" taha varjunud Helme väitis kohtus, et peab Armastusesaalis suhtlemist virtuaalmänguks. "Väga paljudes tänapäeva arvutimängudeks on üheks komponendiks vestlus teiste üle võrgu mängivate inimestega, ehk sisuliselt on neile jututoad juurde monteeritud. Nii et ma ei näe siin olemuslikku vahet," selgitas Helme.

Prokurör Andra Sild taotles Helmele tema teo eest aasta ja kuus kuud tingimisi vangistust. Peeter Helme väidet, et ta teadvalt suhtles täiskasvanuga, ei kinnita prokuröri hinnangul ükski tõend.

Kaitsja Raul Ainla ütles septembris toimunud istungil, et süüdistusakt on eksitav, kuna selle kohaselt jäi justkui Helme tegu lõpuni viimata. Kaitsja leidis, et Helmel puudus võimalus kontrollida, kellega ta suhtleb. Ta viitas, et Armastusesaali sisenedes ei küsita, kui vana sa oled.

Süütegu jäi Peeter Helme poolt lõpule viimata tema enda tahtest sõltumatutel asjaoludel, kuna isik, keda tema teadis 12-aastase Marleenina, oli jälitustoimingu raames tegutsev politseiametnik.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Helme oli suhtlusportaalis www.armastusesaal.org privaatkirjavahetuse üheks osapooleks ning pidas vestluspartnerit 12-aastaseks. Kirjavahetuse vältel P. Helme seksuaalselt ahvatles lapseealist ja seega oli tegemist kõlbmatu kuriteo katsega. Kohus märkis, et tegemist oli avaliku suhtlusportaaliga, millisele oli vaba juurdepääs igas vanuses isikutel, mitte arvutimängu ja täisealiste suhtluskeskkonnaga, kus isikut teadlikult lingvistiliselt kiimlevad fantaseerides kuritegudest – lastega seksimisest.