FOTOD KOHTUST | Neemisküla tapmine jõudis kohtusse, süüpingis kaksikvendadest hobijahimehed

Süüdistuse järgi tulistas Theo Varblane tänavu 12. mail Elva vallas Neemisküla külas 59-aastat meest oma venna kaheraudsest püssist, mille tagajärjel viimane sündmuskohal suri.

Samuti süüdistatakse Theo Varblast ebaseaduslikus tulirelva ja laskemoona käitlemises omamata relvaluba, kui võttis enda valdusesse ja kasutas oma venna tulirelva.

Süüdistuse järgi hoidis, kandis ning toimetas Riho Varblane 12. mail 2020 Elva vallas Neemiskülas talle väljastatud tulirelva ja selle juurde kuuluvat laskemoona tingimustes, mis ei vastanud relvaseaduse nõuetele ning võimaldas sellega joobes ja relvaluba mitteomaval inimesel saada relvale ja laskemoonale ligipääs. See omakorda võimaldas panna selle relvaga toime kuriteo.





Kohus on planeerinud protsessiga lõpule jõuda märtsi lõpuks, kui on kavas kohtuotsuse kuulutamine.

Mis juhtus?

12. mai õhtupoolikul tulistati Elva vallas Neemiskülas jahirelvast surnuks 59-aastane mees. Tema tapmises kahtlustatavana pidas politsei esialgu kinni kaks 53-aastast hobijahimeest - Riho ja Theo Varblase. Kuudi talu õuel kinnipeetud kaksikutest üks lasti peagi vabaks, Theo Varblasele esitas Lõuna ringkonnaprokuratuur aga süüdistuse tapmises ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Varem on Delfi kirjutanud, et ohver ja toona kinnipeetud kaksikud olid omavahel tuttavad ja võtsid koos napsu. Üks hetk mindi aga tõenäoliselt tülli ja käiku läks jahipüss. Lõuna prokuratuuri tänasel teatel aga ei tuvastatud eeluurimisel, et juhtunule oleks eelnenud tüli.

Video sündmuspaigalt.

Teade võimalikust tulistamisest laekuski politseile õhtupoolikul kell 18.11. Esialgse napi info põhjal käivitati politseioperatsioon, millesse kaasati lähedal asunud patrullekipaažid, kiirreageerijad ning ka politsei eriüksus K-Komando. Kuna ei olnud teada, mis olukord eramajas ees ootab, sulgesid politseinikud kõik majakompleksi ümbritsevad teed ja ligipääsud vältimaks ohtu teistele inimestele.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba kirjeldas tookord, et sündmuskohale lähenedes leidsid politseinikud maja hoovist kuulihaava saanud 59-aastase mehe, kes kahjuks suri raske vigastuse tagajärjel sündmuskohal. Politsei pidas kohapeal kahtlustavana kinni kaks 53-aastast meest, kellel mõlemal esinesid alkoholi tarvitamise tunnused.