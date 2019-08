FOTOD KOHTUST | Meelis Lao ja ta kamraadid mõisteti inimröövis süüdi: ohvrit hoiti Järvamaal asuvas talus ja talt nõuti miljon eurot

Eelmisel nädalal teatasid süüdistatavad, et on süüdistuse osas jõudnud prokuratuuriga kokkuleppele ning otsustaski kohus selle kokkuleppe kinnitada ehk siis mõista mehed süüdi ning määrata neile omavahel kokkulepitud karistus.

Lao ütles eelmisel korral kohtus, et suudab oma panuse anda, et ühiskonnale kasulik olla. Ta lisas, et tegemist oli kahetsusväärse ja segase looga ning ta ei tunnista oma süüd, kuid nõustub siiski kokkuleppele minemisega.

"Kaasatud oli ebameeldiv seltskond. Et see asi loogilise lõpuni jõuaks, oli kokkuleppe sõlmimine õige lahendus. See on hea õppetund, kellest eemal hoida," sõnas Lao.

Laod ning Kossarit süüdistati vabaduse võtmises seadusliku aluseta. Laanelat ja Tiuliukovit süüdistati lisaks ka grupiviisilises väljapressimises.

Lisaks mõisteti Tiuliukovit süüdi röövimises, mis leidis aset sissetungides, relva ähvardusel ning grupi poolt.

Kohtunik kinnitas tänasel istungil kokkuleppe ja määras Laanelale 5-aastase tingimisi vangistusega sama pika katseajaga, mil ta peab käituma kontrollnõuetele ega tohi suhelda kriminaalkorras karistatud isikutega.

Tiulikovi karistuseks sai 6 aastat vangistust, millest ühe aasta peab ta kohe ära kandma ning ülejäänut ei pöörata tingimisi täitmisele. Lisaks ootab Tiulikovi ees riigist väljasaatmine ning Eestisse sissesõidukeeld kümneks aastaks.

Kossarile määrati karistuseks kaks aastat vangistust, mis asendatakse 728 tunni üldkasuliku tööga, mille mees peab ära tegema kahe aastaga. Üldkasuliku töö tegemise ajal peab ta alluma käitumiskontrollile ega tohi suhelda kriminaalkorras karistatud isikutega.