FOTOD KOHTUST | Keskerakond peab Savisaare kahtlaste tehingute pärast maksma 25 000 eurot, 250 000 eurot määrati tingimisi

Prokuratuur viitab süüdistuses, et erakonnaseaduse kohaselt võib erakond sõlmida laenulepingu ainult juhul, kui laenuandja on krediidiasutus ning laenamine toimub turutingimustel. Rikkumiste korral loetakse tehing keelatud annetuseks.

Savisaare, Tederi ja Pettai vaheline kokkulepe läheb just keelatud annetuse alla. Savisaar MTÜ Keskerakond juhatuse liikme ja esimehena nõustus keelatud annetuse vastuvõtmisega.

Enne tänast istungit oli teada, et prokuratuur ja Keskerakond on leidnud ühise keele, et lahendada see kohtuasi kokkuleppemenetluses.