FOTOD KOHTUST | Ihaste ratsakooli endine direktor mõisteti pedofiilias süüdi

Villemsoni süüdistuses leiduv paragrahv näitab, et Villemson oli korduvalt olnud lapseealisega suguühtes või teinud temaga muud sugulise iseloomuga tegu. Samuti süüdistati Villemsoni lapseealise seksuaalses ahvatlemises, olles varem pannnud toime sarnase kuriteo.

Marko Villemson on töötanud erinevates tallides nii Eestis kui välismaal pea 30 aastat. 2010. aastal sai temast Eesti rakendispordi peatreener.

Kohus pidi kaaluma seda, kas asjas on karistuse puhul vajalik kõik 3 aastat vangis veeta, nagu prokuratuur taotles, või sobib ka šokivangistus. Kohus leidis, et Villemsoni puhul on võimalik kohaldada ka tingimisi karistuse mõistmine, mille kohaselt tuleb mehel trellide taga olla üks aasta.

Delfi üritas kommentaari saada ka Villemsonilt, kuid teda valvavad korrakaitseametnikud tal seda teha ei lasknud ja suunasid uksest välja.

Uudis on täiendamisel.

Villemsoni vahistamispäeval ütles Ihaste ratsakeskuse juhatuse liige Siim Nõmmoja, et uudis oli šokeeriv ja ootamatu kõikidele nende töötajatele.

Nõmmoja sõnul teeb tall politseiga ja lastekaitsetöötajatega igakülgset koostööd. “Soovime suunata kõik oma energia meil treenivate laste ja nende perede toetamisele," lisas ta.

Nõmmoja rõhutas, et ratsakool teeb kõik võimaliku, et tagada treenivate laste turvalisus ja heaolu. "Oleme võtnud ka ühendust meil treenivate laste vanematega ning pakkunud meiepoolset abi ja tuge."

Nõmmoja sõnul kõrvaldati ratsaklubi direktor Marko Villemson ametist ning tema kohustused jaotati teiste töötajate vahel.