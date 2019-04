FOTOD KOHTUST | Algas protsess Eesti suurimas fentanüüliäris kahtlustatavate vendade üle

Eesti Ekspress on varasemalt kirjutanud, et meeste näol on tegu Peipsiääre "kalakuninga" Paul Kärbergi poegadega.

Äärmiselt ettevaatlikult tegutsenud vennad paljastati keerulise jälitusoperatsiooni tulemusena. 2017. aasta juulis võeti nad vahi alla.

Otsustavad asitõendid hankis politsei heaks töötanud matkija, kes ostis vendadelt fentanüüli. Müüjad käisid mehele ise peale, et võiks osta suurema koguse. Kokku sai politsei kätte 2,5 kilogrammi fentanüüli.

Politsei iseloomustas operatsiooni tulemuste sõnaga "ulmeline". 2,5 kilo fentanüüli on suurim kogus, mis Eestis korraga leitud, ületades senise rekordi terve kiloga. Äravõetud uimastist võinuks saada ühekordse narkojoobe ligikaudu 1,5 miljonit inimest. Üksikdoosidena müües oleks fentanüüli turuväärtus ületanud kaks miljonit eurot.

Uurimise andmetel käis narkomüük käis äärmiselt konspireeritult, osa tehingutest tehti näiteks krüptorahas, samas kasutasid vennad ka sularaha.

Mehed paistsid silma väga kõrge elatustasemega. Kriminaaltulu analüüsi kohaselt pidid nende sissetulekud tulema suuresti just uimastiärist.