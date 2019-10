FOTOD | Keilas on läbi torgatud massiliselt autode rehve

Ka ise rehvide läbitorkamise ohvriks langenud ja Delfiga ühendust võtnud mees rääkis, et rehvide läbitorkamine algas neljapäeval Paldiski maanteelt, rehve on massiliselt lõhutud ka Pargi ja Kruusa tänaval.

"Väga paljud on teinud ka politseisse avalduse, teen ka ise," kinnitas mees. "Üks juhtum on selline, kus inimesel torgati kõik rehvid läbi, ta pani uued rehvid alla ja täna tal on jälle kõik läbi torgatud," lisas ta. Mehe enda kaubikul on läbi torgatud kaks rehvi.

Keila linnavalitsus andis oma Facebooki lehel teada, et täna hommikul kella 9 seisuga on politseile laekunud teave 12 erineva aadressi kohta, kus on kahjustatud sõidukite rehve. Tegemist on torkevigastustega ja kannatada saanud sõidukite hulk on suur.

Kahju kannatajatel palub linnavalitsus helistada 112 ja juhtumist teada anda. Esimene info rehvide lõhkumisest tuli laupäeva hommikul enne kella 8.

Kui linnakodanikel on mingeid tähelepanekuid, siis palub linnavalitsus need edastada kas linna piirkonnapolitseiniku Annika Koppeli e-postile aadressil annika.koppel@politsei.ee või piirkonnavanema Mart Meriküll e-postile aadressil mart.merikyll@politsei.ee. Samuti saab info edastamiseks ööpäevaringselt helistada Lääne-Harju politseijaoskonna korrapidajale telefonil 6 125 710 või tööpäeviti kella 9–17 Keila politseimajja telefonil 6 124 510.