FOTOD | Keilas on läbi torgatud enam kui 20 auto rehvid

Praeguse info kohaselt on sel nädalavahetusel Keilas läbi torgatud üle 20 erineva auto rehvid, kinnitas Põhja prefektuuri pressiesindaja Delfile. Mõnel autol on läbi torgatud üks-kaks, mõnel kõik neli rehvi. Hetkel on teada see, et rehvid on läbi torgatud terava noataolise esemega.

Ka ise rehvide läbitorkamise ohvriks langenud ja Delfiga ühendust võtnud mees rääkis, et rehvide läbitorkamine algas neljapäeval Paldiski maanteelt, rehve on massiliselt lõhutud ka Pargi ja Kruusa tänaval.

"Väga paljud on teinud ka politseisse avalduse, teen ka ise," kinnitas mees. "Üks juhtum on selline, kus inimesel torgati kõik rehvid läbi, ta pani uued rehvid alla ja täna tal on jälle kõik läbi torgatud," lisas ta. Mehe enda kaubikul on läbi torgatud kaks rehvi.

Delfiga ühendust võtnud naine rääkis, et tuli perega laupäeva hilisõhtul kella 23.30-23.45 paiku autoga koju ja Kooli tänaval oli sellel ajal suur kamp noori. "Oleme ise Kooli tänava elanikud ja ohvriks on langenud meie lähedased naabrid. Imestasime veel, et mis toimub ja kust nad sellisel kellaajal tulevad," rääkis ta.

Noori oli naise sõnul palju Vaikse tänava ja Haapsalu maantee vahelisel lõigul. "Midagi rohkemat ei oska öelda, sest me ei sõitnud nendest mööda, ainult nägime neid autolaternate valgusvihus eemalt."

Keila linnavalitsus andis oma Facebooki lehel teada, et täna hommikul kella 9 seisuga on politseile laekunud teave 12 erineva aadressi kohta, kus on kahjustatud sõidukite rehve. Tegemist on torkevigastustega ja kannatada saanud sõidukite hulk on suur.

Kahju kannatajatel palub linnavalitsus helistada 112 ja juhtumist teada anda. Esimene info rehvide lõhkumisest tuli laupäeva hommikul enne kella 8.