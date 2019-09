FOTOD | Kapo menetlustoimingud Õismäe kortermajas kestavad siiamaani. Kas elanikud pääsevad viimaks koju?

"Viimane teadaolev olukord on see, et menetlustoimingud jätkuvad," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp Delfile täna hommikul. Ta avaldas lootust, et inimesed saavad peagi kodudesse tagasi, kuid midagi kindlalt lubada ei ole siiski võimalik.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi ütles Delfile, et Õismäe tee 64 maja on jätkuvalt ümbritsetud politseilintidega ja üks trepikoda ehk 35 korterit on evakueeritud ning inimesed oma kodudesse tagasi ei pääse.

Kohapeal viibiva Delfi piltniku sõnutsi on vaikne. Näha on kapo töötajate kaubikut. Uudistajateks on sündmuskoha juures pigem koolilapsed, kes kooli tõttavad. Kella 9.05 ajal täpsustas piltnik, et sel hetkel hakati osasid inimesi hoonsesse tagasi lubama.

Eile märkis üks elanikest, temaga samas trepikojas elanud poiss olevat metsast "mingi asja" leidnud ning selle koju toonud. Kohalikud lisasid veel, et ilmselt on tegemist granaadiga, mis leiti seitsmendal korrusel asuvast korterist.

Andre Hanimägi sõnul helistas linnaaosavalitsuse sotsiaalosakond eile kõigi korterite omanikud läbi ja sai enamiku neist ka kätte. "Suurem osa sai ööbida enda sõprade-sugulaste juures ja lõppkokkuvõttes ühe perekonna majutasime ja ühe proua," rääkis Hanimägi. Lisaks soovisid mõned inimesed transporti, mida linnaosavalitsus samuti võimaldas.

Linnaosavanem avaldas lootust, et menetlustoimingud peagi lõpevad ja inimesed saavad oma kodudesse naasta, kuid kinnitas, et vajadusel on linnaosavalitsus jätkuvalt valmis elanikke aitama.