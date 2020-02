FOTOD | Kaos Tartu maanteel: on hirmus libe, mitu autot on teelt välja sõitnud

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov rääkis Delfile, et rattad taeva poole kraavis lebav Volkswagen sõitis teelt välja libeduse tõttu. Autos olid kaks inimest, autojuht ning laps. Keegi neist õnneks viga ei saanud.

Autol olid nõuetekohased rehvid ning tegemist on kindlustusjuhtumiga.

Täna kell kolmveerand üheteistkümneks oli politseile teatatud 40 liiklusõnnetusest. Põhja regioonis oli õnnetusi 25, Lõuna regioonis 7, Lääne regioonis 5 ja Ida regioonis 3.

Tallinn-Tartu maantee on väga libe ning täna on juhtunud väikese ajaga vähemalt kolm avariid, teatab Delfi ajakirjanik kohapealt. Esimene avarii juhtus Ardu lähistel, kus veoauto sõitis kraavi, mõned kilomeetrid eemal juhtus teinegi avarii,kui sõiduauto sõitis kraavi katuse peale. Kolmas avarii juhtus enne Annat, kui veel üks sõiduauto oli kraavi põrutanud. Seal keegi viga ei saanud. Mitmele poole on tekkinud ummikud!