FOTOD | Joobes taksojuht põhjustas Viljandis kaks avariid

"Politseile teatati eile kella 23 paiku, et Viljandis Paala teel sõitis teelt välja vastu aeda sõiduauto Mercedes Benz," ütles Viljandi politseijaoskonna välijuht Erki Jürgen.

Teatele reageerinud politseinikud selgitasid sündmuskohal, et mõned minutid enne teelt välja sõitmist kaotas Mercedes Benzi roolis olnud 53-aastane mees sõiduki üle juhitavuse ja põrkas kokku sõiduautoga Opel, mis omakorda põrkas kokku teise Opeliga.

Mercedes Benz lahkus seejärel avariipaigast ja jätkas sõitu mööda Paala teed. Teekond jäi aga lühikeseks, sest mõni minut hiljem kaotas Mercedes Benzi juht uuesti auto üle juhitavuse ja sõitis teelt välja, vastu aeda.

Politseinikud tuvastasid mehel alkoholijoobe ja kõrvaldasid ta juhtimiselt ning toimetasid ta menetlustoiminguteks jaoskonda. Tema auto teisaldati politseiparklasse. "Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustame kriminaalmenetlust," kinnitas Jürgen.

"Tegu on väga õnneliku sündmusega, sest hoolimata kahjustatud varast, ei saanud selle käigus viga ükski inimene. See aga ei vabanda Mercedes Benzi roolis olnud mehe teguviisi. Alkoholi tarvitanud sõidukijuht ei taju ümbritsevalt adekvaatselt ja seab seeläbi ohtu iseenda ja teised liiklejad. Alkoholi tarvitades tuleb jätta endale piisavalt aega puhkamiseks ja enne rooli istumist peab veenduma selles, et sõidukijuht on kaine," rõhutas Jürgen.