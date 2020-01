FOTOD | Joobes sohver rammis oma masinaga eramaja aeda

Sündmuskohale reageerinud politseipatrull leidis haljasalalt eest musta avariilise Mercedese, mille kõrvalistmel alkoholilõhnadega mees.

Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere rääkis, et kuigi õnnetust pealt näinud inimesed andsid politseile hommikusel tipptunnil vahetult edasi info sellest, kuidas masinas üksi viibinud sohver oma auto vastu eramaja aeda manööverdas, ei olnud korrakaitsjate saabudes autoroolis aga enam kedagi. „Kõrvalistmel viibinud alkoholilõhnadega mees väitis esiti küll järjekindlalt, et tema roolis ei olnud, kuid ühel hetkel võttis siiski süü omaks ning tunnistas, et juht oli just nimelt tema,“ kirjeldas Alavere.

Politseinik rääkis, et autoroolis olnud mehel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ning lisaks ilmnes seegi, et juhil puudus sootuks juhtimisõigus. „See oli temalt varemalt sarnaste rikkumiste tõttu ära võetud,“ kinnitas patrullpolitseinik.

„Kuigi mees esmalt vastutusest läbi vale mööda hiilida püüdis, tõdes ta vestluses, et oli eile õhtul ühel saunapeol käinud, kus ka alkohoolseid jooke pruukis. Arvates end hommikul kaine olema, istus ta Adavere kandis oma Mercedese rooli ning võttis suuna Tartu poole,“ vahendas Alavere. Politseinik nendib kergendunult, kogu selle ettevõtmise juures on ainumas hea asi see, et sohver Põltsamaa Olerexi juures peatushetke tegi ning siin samas enda auto juhuslikku aeda manööverdas. Jõudnuks ta maanteed mööda sihtpuntki poole edasi liikuda, võinuks tagajärjed olla kordades raskemad ja kurvemad kui üks katkine lippaed ja kriimud masina kapotil.

28-aastane mees toimetati politseijaoskonda ning tema sõiduvahend teisaldati tasulisse parklasse.

Möödunud aastal juhtus Lõuna-Eesti joobes juhtide süül 129 liiklusõnnetust, neis sai viga 38 inimest ning hukkus kolm.