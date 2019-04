FOTOD | Jõgevamaal põles üks kortermaja juba neljandat korda. Kolm inimest pääses napilt eluga

Päästjate saabudes olid leegid teise korruse korteri akendest väljas ja teada oli, et ruumides on tõenäoliselt sees ka kolm inimest. Kohe hakati leeke kustutama ning inimesi otsima. Kannatanute leidmist raskendas asjaolu, et korter oli suures osas sodi täis, kuid lõpuks õnnestus kaks naist ja üks mees üles leida. Neist ühe seisund oli raskem, tema viidi otse Tartu ülikooli kliinikumi, kaks vigastatut viidi Jõgeva haiglasse.

Päästjate sõnul ei olnud korteris suitsuandurit, põlengu avastasid naabrid. Kõrval elavad inimesed said ise majast välja ning kedagi evakueerida ei olnud vaja.

Päästjad lõpetasid töö kella 23 paiku, kõikide tulekolleteni jõudmiseks tuli põlenud tuba sodist tühjaks loopida. Ühe toa sisustus hävis täielikult, teine tuba ja köök said tugevaid kuuma ja suitsu kahjustusi.

Naabrite sõnul oli see juba neljas tulekahju selles majas.

Valvsate naabrite ja päästjate oskuslik tegutsemine aitas säästa kolme inimese elu.