FOTOD | Järvamaal sõitis eakas juht mikrobussiga kraavi. Politsei manitseb: hinnake oma tervislikku seisundit

PPAst kinnitati Delfile, et kella poole kaheksa paiku õhtul teatati politseile, et Järva maakonnas Vaali külas on sõitnud kraavi mikrobuss Volkswagen.

Sündmuskohale jõudnud politseipatrull ja päästjad aitasid 82-aastase mehe bussist välja. Kiirabi võttis eaka kannatanu enda hoole alla ning viis ta Paide haiglasse tervisekontrolli.

Esialgsetel andmetel kaldus Volkswagen kruusateel sõites paremalt poolt teelt välja, sattus külglibisemisse ning sõitis kraavi. Juht oli kaine ja omas juhtimisõigust.

"Kahjuks ei anna liiklejate vanus liikluses alati kogemuse eelist ja eakamatel juhtidel tuleks hinnata enne autorooli istumist enda tervislikku seisundit," ütles Paide politseijaoskonna välijuht Aivar Saar. "Mõistame, et auto on mugav vahend liikumiseks, ent võimalike tervisehädade korral võib selline juht muutuda ohtlikuks nii iseendale kui kaasliiklejatele. Tuletame ka kõigile teistele autojuhtidele meelde, et liigeldes tasub alati valida teeoludele vastav sõidukiirus ning arvestada ka erinevate teekatetega."