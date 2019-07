Relv oli vedelenud metsas nõnda kaua, et puu oli oma juured mõnusasti ümber selle kasvatanud. Seetõttu võttis jahimees kaasa kogu kännu ja viis selle Rakvere politseijaoskonda.

Ida prefektuur saatis fotod leiust Eesti kohtuekspertiisi instituuti, et fotode põhjal saada teada, mis liiki, marki ja kaliibriga relvaga on tegu ning kas see võib veel ka laskekõlbulik olla.