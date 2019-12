FOTOD ja VIDEOD | Sarikelm Liis Haavel on pea 20 aastat eakaid tüssanud

www.DELFI.ee RUS 248

Liis Haaveli nimi aastaid olnud Eestis petise sünonüümiks. Eilne "Kuuuurija" saade tõi välja, et väidetavalt kasutab naine ära olukorda, et tema nimi ja nägu on hakanud pensionäridel ununema ning jätkab pahaimamatute inimeste usalduse kuritarvitamist. Siinkohal on sobilik meenutada Haaveli paturegistrit.