FOTOD ja VIDEOD | Kohtus õiguse saanud Aivar Mäe: tänane otsus on pigem peretuttavate, kolleegide, sõprade jaoks

Harju maakohus tühistas tänase otsusega rahvusooper Estonia endisele juhile Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest politsei poolt määratud 400-eurose väärteotrahvi.

Kohtuprotsessist

"Meedia langetas otsuse kaheksa kuud tagasi - süüdimõistva otsuse," ütles õigeks mõistetud Aivar Mäe täna pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. "See tänane otsus on pigem peretuttavate, kolleegide, sõprade ja mu enda jaoks oluline. Selleks, et sisemist tasakaalu leida".

Aivar Mäe kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres ütles pärast istungit, et kuna ta pole jõudnud veel otsusega tutvuda, ei oska ta seda hetkel ka täpsemalt kommenteerida. Küsimuse peale, kas väidetav ohver siis valetas, ütles Keres: "Kohus ei uskunud teda ilmselt".

Kerese sõnul plaanivad nad endiselt esialgse loo kirjutanud ajakirjaniku vastu kohtusse minna. "See on jätkuvalt töös ja me lähme sellega edasi kindlasti," sõnas ta.

Politsei väärteootsus puudutas kolme episoodi ja just nende üle ongi kohtus vaieldud. Kohtu ees käis mitmeid tunnistajaid, keda politsei väärteomenetluse raames üle kuulati, kuid kellest kohtus kasu polnud, sest neil intsidentidel polnud tunnistajaid. Nii ilmusidki nad lihtsalt kohtusse kohal, tutvustasid enda ja lasti siis vabaks. Lähemalt loe kohtuistungitel toimunust siit.