FOTOD ja VIDEO | Viljandimaal hukkus autoga teelt välja sõitnud 25-aastane lubadeta ja turvavööta mees

„Esialgse info kohaselt liikus sõiduauto Audi mööda Heimtali-Uue-Kariste-Abja-Paluoja teed, kui Rimmu külas juht oma masina üle kontrolli kaotas ning paremale poole teelt välja sõitis. Masin paiskus kraavi ning rullus katusele“, kirjeldas Viljandi politseijaoskonna välijuht Kaitho Pilt.

Välijuhi sõnul oli auto roolis 25-aastane mees, kel puudus juhtimisõigus. „Lisaks ei olnud autojuhil peal turvavööd, mistõttu paiskus roolis olnud mees katusele rullunud autost välja ning sai sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Sõiduauto kõrvalistmel kaasa sõitnud mees oli seevastu turvarihmaga kinnitatud ning tema pääses õnnetusest vigastusteta“, selgitas Pilt.

Politseiniku sõnul võinuks selles õnnetuses aga just kinnitatud turvavöö olla päästerõngaks ühe noore elu päästmisel. „Turvavöö fikseerib inimese ja kui juhtub õnnetus, siis see hoiab sõitja paigal. Kui inimene on kinnitamata, siis kokkupõrke ajal liigub ta edasi sõidukiirusel ning paratamatult on vigastused rasked või suisa surmavad,“ lisas ta.

Raske liiklusõnnetus juhtus õnnetus sirgel teelõigul, kus suurimaks lubatud sõidukiiruseks on 90 km/h. Juhi tervislik seisund ning võimalik joove selgub ekspertiisi.