FOTOD JA VIDEO | Tori vallas põhjustas autoga heinamaale sõitmine 17 hektari suuruse tulekahju

Esialgsetel andmetel sai kulupõleng heinamaal alguse autoga heinamaale sõitmisest. Ilmselt auto summutist lennanud sädeme tõttu süttis kulu ning kuna heinamaad on hetkel väga kuivad, levis tuli kiiresti 17 hektarile, teatas päästeamet pressiteate vahendusel.

Ohtu sattusid kolm ümbritsevat majapidamist, mida päästjad esmajoones kaitsma asusid. Tuli liikus ühe maja taga asuva hekini ning süütas kõrge kuuseheki põlema.

Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega – tulekahju olid kustutamas Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Tõstamaa ning Vändra kutselised komandod ning Are ja Sindi vabatahtlikud päästjad. Tulekahju lokaliseeriti kell 16.49. Edasi käib järelkustutus ja tulepesade otsimine.

Kogu Lääne regioonis valitseb hetkel äärmiselt suur tuleoht. Vaata ilmateenistuse tuleohu kaarti siit. Kogu loodus on hetkel väga kuiv ning tuleohtlik. Inimeste jaoks tähendab see suuremat tähelepanelikkust igasuguse tule tegemisel. Samuti tähendab see mõtlemist, missugust kahju võib teha suitsukoni autoaknast välja viskamine või grilliseadme kasutamine. Kuid lisaks sellele on mõistlik vältida ka mootorsõidukiga looduses sõitmist, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal või heinamaal.