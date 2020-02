FOTOD ja VIDEO | Tallinnas Pebre tänaval põles lausleekides elumaja. Üks inimene hukkus, 12 on viidud haiglasse

— Päästeamet (@paasteamet) February 13, 2020

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul on linnaosa valmis kõigile peavarjuta jäänud inimestele ajutist majutust pakkuma.

„Avaldan sügavat kaastunnet hukkunu lähedastele. Praegu tegeleme abivajaduse kaardistamisega. Enamus inimesi, kes viidi tervisekontrolli, viibivad jätkuvalt haiglas, nad on šokis ja alles toibuvad juhtunust. Lageda taeva all ei jää keegi - Tuulemaa 6 sotsiaalmajutusüksuse kriisitoad on valmis neid vastu võtma. Linnaosavalitsus toetab vajadusel kannatada saanuid inimesi ka materiaalselt,“ ütles Järvelaid.

Päästjad leidsid põlenud korterist hukkunud 75-aastase meesterahva, kellel oli olnud raskusi liikumisega. Kahjuks ei leitud esialgu korterist töökorras suitsuandurit ja keegi ei olnud kuulnud ka häiret, mis oleks võinud mehe elu päästa. Esialgsel hinnangul võis tulekahju põhjustada hooletus suitsetamisel.

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud viis inimest, neist kolm Harjumaal. Eelmisel aastal hukkus tulekahjudes kokku 43 inimest, kellest 19 olid üle 60-aastased. Üheksa hukkunut olid puudega inimesed. Päästeamet juhib tähelepanu, et toimetulekuraskuste ja terviseprobleemidega inimestel on keerulisem ohte tajuda ja oma kodu ohutust tagada. Pöörake tähelepanu oma vanemaealiste lähedaste ja naabrite kodude tuleohutusele. Aidake neil kontrollida tulekahjust varakult hoiatava suitsuanduri töökorras olekut ja vahetada õigeagselt selle patareid.

Ajutise majutuse ja toetuse kohta saab infot Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna telefoninumbril 645 7087.