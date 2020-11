FOTOD JA VIDEO SÜNDMUSKOHALT | Rakvere vallas hukkus noor naine

Lääne-Virumaal Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva maanteel juhtus traagiline liiklusõnnetus, mille tagajärjel hukkus 22-aastane naine.

Kell 11.40 teatati häirekeskusele, et Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee 8. kilomeetril juhtus liiklusõnnetus sõiduauto Škoda ja veoauto Volvo vahel. Škodat juhtinud 22-aastane naine sai niivõrd raskeid vigastusi, et ta hukkus sündmuskohal.

Esialgse info kohaselt liikus 22-aastane naine Rakverest Väike-Maarja suunas, kaldus seni teadmata põhjustel kurvis vastassuunavööndisse ja põrkas kokku Rakvere suunas liikunud veoautoga, mida juhtis 39-aastane mees. Veoautojuht viga ei saanud, ta oli kaine ja tal on kehtiv vastava kategooria juhtimisõigus. Samuti oli sõidumeerik töökorras ning töö- ja puhkeajast kinnipidamise nõue täidetud.

Rakvere politseijaoskonna välijuht Ainar Reinmann palub kõigil liiklejatel jälgida teeolusid ning valida liiklusoludele vastav sõidukiirus. „Palume kõigil liiklejatel arvestada hommikul tööle või mujale sõites sellega, et ilmad on muutumas külmemaks ja vihmasemaks, mistõttu võib teedel olla kõrge jäiteoht. Libedal teel sõitmine on sama ohtlik kui roolis kõrvaliste asjadega tegelemine, sest mõlemal juhul võib kaduda sõiduki üle kontroll ning tagajärjed võivad olla traagilised,” sõnas Reinmann.

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.