FOTOD JA VIDEO | Läänemaal hukkus kahe auto kokkupõrkes mees

Kella 15.41 ajal sai häirekeskus teate, et Läänemaal Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla 45. kilomeetril Lääne-Nigula vallas Rõuma külas põrkasid kokku sõiduautod Volkswagen ja Toyota. Toyotat juhtinud mees sai õnnetuses sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Toyotas viibinud kaasreisija ja Volkswagenit juht, kes viibis autos üksinda, said esialgsetel andmetel viga ja on meedikute hoole all.

Politseinikud teevad praegu sündmuskohal tööd, täpsema info saadame esimesel võimalusel.