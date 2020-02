FOTOD ja LUGEJA VIDEO | Tallinnas Pebre tänaval põles lausleekides elumaja. Üks inimene hukkus, 12 on viidud haiglasse

Praeguseks on ühest korterist alanud tuli levinud hoone pööningu alla, katusest käivad leegid välja. Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et majast on evakueeritud hulk inimesi, neist osad isegi akende kaudu.

Majast evakueeriti 15 inimest, kellest 12 toimetati haiglasse tervisekontrolli. Esimese korruse põlenud korterist leiti kell 8.59 hukkunud inimene.

Päästeamet manitseb piirkonna elanikke aknaid sulgema ja suitsu sisse mitte minema.

Delfi ajakirjanik teatab sündmuskohalt, et tulekahjule on niipalju piir peale saadud, et päris suured leegid enam katusest välja ei käi.

