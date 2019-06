FOTOD | Hukkunud taksojuhi sõber: Maksim veetis palju aega tööl, kuid kogu vaba aja pühendas perele

Maksimile lähedane Dmitri rääkis Delfile, et mees oli lahke ning heasüdamlik mees. "Ta armastas väga oma väikest poega," meenutas Dmitri. Üheskoos plaaniti järgmisel aastal minna Itaaliasse, kus toimub Vormel 1 GP.

Selle sihiga silme ees veetis mees viimasel ajal rohkem aega taksoroolis, kuid sõitis alati kohe pärast vahetuse lõppu koju. Dmitri sõnul armastas ja hoidis ta oma naist ja last väga.

"Ta oli tõeline pereinimene. Kõik mis ta teenis, viis ta koju. Muidugi ei teeninud ta palju, see pole taksojuhina võimalik, kuid eales ei kuulnud ma, et ta oleks kellegagi koos baaris istunud ja aega surnuks löönud," rääkis Dmitri oma lahkunud sõbrast.

Dmitri tänas inimesi, kes on senini toetanud temast maha jäänud naist. "Me kogusime annetusi naise kontole, sest tal on neid hetkel väga vaja. Ta ei tööta ning tal on järsku tarvis üksinda väikest last ülal pidada. Muidugi on ka vanemad, kes aitavad nii, kuidas saavad," sõnas ta.

Maksimi ema tänas kõiki seni annetanud inimesi, kuid täpsustas, et annetusi pole perekonnale siiski tarvis.

Maksim oli pärit Sillamäelt ning tema sotsiaalmeedia on täidetud südamlike postitustega, kus mees poseeris koos oma pojaga.

Hukkunu mälestuseks tuuakse juba terve nädalavahetuse vältel Telliskivi tänavale lilli ja küünlaid.