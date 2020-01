FOTOD | Harku vallas hukkus kahe auto kokkupõrkes mees

Täna kella 16.35 ajal sai häirekeskus teate, et Harku vallas Kiia-Vääna-Viti maantee 9. kilomeetril, Vahi külas põrkasid kokku sõiduautod Volvo ja Honda. Hondat juhtinud 55-aastane mees sai õnnetuses sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine ütles, et esialgseil andmeil juhtus õnnetus, kui Viti poole liikunud sõiduauto Honda kaldus ootamatult vastassuunavööndisse ja põrkas kokku seal Vääna poole suundunud sõiduautoga Volvo. „Honda roolis olnud 55-aastase mehe vigastused olid nõnda rasked, et ta hukkus kahjuks sündmuskohal,“ sõnas Randlaine ja lisas, et õnnetuse hetkel Volvos viibinud 88-aastane naine sai kokkupõrke tagajärjel raskelt viga ja kiirabi toimetas ta haiglasse.

Volvot juhtinud 62-aastase mehe ja sõidukis viibinud 61-aastase naise vaatas kiirabi üle sündmuskohal. Honda juht viibis sõidukis üksi.

„Esialgseil andmeil ei olnud Honda juhil kinnitatud turvavöö ja sõidukil puudus ka ülevaatus,“ ütles Randlaine, kes rõhutas, et turvavöö tuleb enne sõidukiga liikuma asumist kinnitada kõigil sõidukis viibijail. „See võib päästa teie elu,“ lisas ta.

Miks Honda juht vastassuunavööndisse kaldus, sealhulgas tema võimaliku terviserikke selgitab välja juhtunu suhtes alustatud kriminaalmenetlus.

„Ilmastikuolud on vihmased ja päevavalgust on jätkuvalt vähe, seetõttu palun sõidukijuhtidel olla liikluses väga ettevaatlik ning varuda liikluses toimuvale reageerimiseks piisav pikivahe ja sõidukiirus,“ ütles Randlaine.