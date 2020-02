Fotolt on näha, et suur veok on risti üle tee. "Liiklus häiritud mõlemalt poolt, keegi seda hetkel ei reguleeri," kirjeldas üks lugeja kella 16.40 paiku.

Lugeja foto

Kella 18 ajal sõnas PPA pressiesindaja, et Tartu maantee 58 kilomeetril sõitis veoautojuht libeduse tõttu teelt välja. Juhiga on kõik korras.

Liiklus on nüüd avatud.