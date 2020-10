FOTOD | Harju maakohtus jätkus kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatavate Hirve ja Gammeri kohtuprotsess

Täna toimus Harju maakohtus istung Hirve ja Gammeri üle. 2021. aastani plaanitud kohtuasjas osaleb üle 40 inimese, lisaks tõlgid ja vagialuseid valvavad relvastatud politseinikud.

Ärileht kirjutas, et hotelli- ja restoraniärimehed Hirv ja Gammer on koos paarikümne osalisega kohtu all süüdistatuna maksukuritegudes ehk peamiselt ümbrikupalga maksmises. Hirvele ja Gammerile kuulunud osaühingut Emerana süüdistatakse vanalinna söögikohtades ümbrikupalga maksmisega riigile rohkem kui 600 000 eurose kahju tekitamises. Seoses sellega on paljudele kohtualustele esitatud süüdistus ka kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Gammerit ja Hirve süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises, eraviisilises jälitustegevuses, altkäemaksu andmises erasektoris, maksukohustuste varjamises ning tulirelva, laskemoona ja helisummutite ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva käitlemises.

Gammerit süüdistab prokuratuur koos 350 000 euro suuruse kautsjoni vastu vabaduses viibiva Ahmed Ozdojeviga ka väljapressimises.