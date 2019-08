FOTOD | Haaberstis põles ratsakeskus, plahvatusi oli kuulda terves linnaosas

Päästjad said väljakutse kell 01.24, kui teatati, et ratsatallis põleb abihoone. Päästjate kohale jõudes põles hoone lahtise leegiga ning aeg-ajalt toimusid plahvatused, sest abihoones hoiti gaasiballoone, mis tegid sündmuse likvideerimise raskemaks.

Plahvatusi oli kuulda üle terve linnaosa, Delfi lugejad vahendasid, et Haaberstis majad suisa värisesid.

Tulekahju saadi kontrolli alla kell 02.11, päästetööd hoone konstruktsiooni kallal jätkusid varajaste hommikutundideni.

Üksi hobune ega inimene õnnetuses viga ei saanud.

Ratsakeskuse juhataja Tarmo Kutsar sõnas, et põles angaar, milles hoiti tehnikat. Põlengusse jäi kogu tallitöödeks vajalik tehnikapark - traktor, murutraktor, auto, ATV ja kõik tööriistad.

Angaarihoone oli kaheosaline, kivist tuleseinaga oli eraldatud talli heinahoidla, mis õnneks jäi süttimata. "Kui oleks ka heinahoidla süttinud, siis oleks olukord palju hullem olnud," sõnas Kutsar.

Kutsar kirjeldas, et hobusetall jääb angaarist kaugemale, mistõttu loomad ohus ei olnud. Siiski, et hobused ehmatavad kergesti ning karjaloomadena tajuvad ühiselt võimalikku ohtu, tulid töötajad öösel appi loomi rahustama. "Jagasime neile heina, samuti liikusime tuletõrjega läbi talli, et igaks-juhuks vaadata üle võimalikud evakueerimisteed, kuid õnneks ei läinud seda vaja," kirjeldas Kutsar. Kokku on tallis 50 hobust.

Ratsakeskus on kindlustamata, kuid Kutsar usub, et omadel jõududel saadakse hakkama. Ta kahtlustas, et põleng sai alguse elektrisüsteemidest, kuid täpsema selgitab välja uurimine.