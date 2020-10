FOTOD | Fentanüüliärikatest vennad Kärbergid taas kohtu all

Mullu augustis lõppenud kohtumenetluse ajal soovisid Kärbergid vabatahtlikult politseile välja anda tolleks hetkeks leidmata peidikud, kust leiti ja võeti ära kokku enam kui 10 kg fentanüüli sisaldavat pulbrit ja vedelikku ning enam kui 30 kg fentanüüli valmistamiseks vajalikku lähteainet NPP, mille osas alustas keskkriminaalpolitsei uue kriminaalasja.

Siinkohal tasub meelde tuletada, et seni rekordiliseks fentanüülikoguseks, mis Kärbergidelt varem oli avastatud, oli kolm kilogrammi.

Indrek Repnau vasakul, Oliver Nääs paremal Foto: Jaanus Lensment

Menetluse käigus kogutud tõendid osundasid, et osadesse peidikutesse peitis fentanüüli ja NPP Paul Kärbergi korraldusel just Skorkin ning jurist Repnaule on esitatud süüdistus selles, et vahendas kogutud tõendite alusel fentanüüli peitmise korraldusi Paul Kärbergi ja Skorkini vahel ning tagas ühe fentanüüli vahelao puutumatuse.

Aastatagune kokkulepe

2017. aasta jaanuaris algas politseioperatsioon, mille tulemusena peeti vennad Kärbergid ulatuslikus narkoäris kahtlustatuna kinni. Kui Kärbergid teolt tabati, sai politsei kätte üle kolme kilogrammi fentanüüli. See on seni suurim kogus, mis Eestist korraga leitud.

Vadim Skorkin Foto: Jaanus Lensment

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul tuli kokkuleppemenetluse taotlus süüdistatavatelt, kes ta sõnul kahetsesid toimepandut ning soovisid igakülgselt menetlusele kaasa aidata. "Süüdistatavad loovutasid kokkulepetega vabatahtlikult riigile ligi 1,5 miljoni euro eest kriminaaltulu. Kõiki asjaolusid arvesse võttes asus prokuratuur seisukohale, et kriminaalasi on võimalik lahendada kokkuleppemenetluses," ütles Verte toona.

Prokuratuur taotles kohtult mõlemale süüdistatavale vastavalt kokkulepetele 7-aastat reaalset vangistust ja 1,5 miljoni eest kriminaaltulu konfiskeerimist, mis on Eestis rekordiline. Kohus kinnitaski kokkuleppe kaks nädalat hiljem.

Dmitri Kärberg Foto: Jaanus Lensment