FOTOD | Esmaspäeval kaduma läinud Aivar Rehe leiti oma kodu juurest surnuna

Täna leiti Tallinnast Danske panga Eesti filiaali endise juhi Aivar Rehe surnukeha. Delfi andmetel leiti ta koduaiast. Rehe kadumisest teatati politseile esmaspäeval ning õhtul algasid aktiivsed otsingud.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder kinnitas, et täna hommikul leiti 23. septembrist teadmata kadunud Aivar Rehe surnukeha tema kodu juurest. Varasemalt oli seda kohta lähedaste poolt kontrollitud. Tõenäoliselt liikus Rehe sinna ööl vastu tänast, eile õhtul kell pool kümme otsingute lõpuks polnud meest veel leitud.

"Surnukehal puuduvad vägivallatundemärgid, samuti ei viita miski õnnetusjuhtumile. Lähedaste hoidmiseks ei ava PPA mehe leidmise kohta rohkem detaile," sõnas Põder. Samuti ei algatata juhtunu kohta uurimist. "Täname kõiki, kes politseile otsingute käigus abi osutasid ning avaldame kaastunnet mehe lähedastele," lisas ta.

Eile õhtul lõppesid kaks päeva kestnud otsingud Rehe kodu lähistel kell 21.30. "Otsisime metsamassiivi droonide ja inimeste ning koertega läbi. Otsingutel osales (eile - toim.) üle 50 politseiametniku ja vabatahtliku," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder.

Välijuht Mihkel-Jaagup Laats ütles eile Delfile, et Rehe otsinguid raskendas see, et tal polnud kaasas telefoni, mille abil oleks saanud teda positsioneerida ega rahakotti, kaardimaksete järgi oleks samuti võinud aimu mehe asukohast aimu saada. Laatsi sõnul oli politsei esialgne strateegia alustada otsimist kohtadest, kus Rehe käis ja mida tundis ning edasi liigutakse vähemarvatavatesse kohtadesse.

Pere ja tuttavad olid mures

Eile enne kella üheksat hommikul olid Rehe maja juures kaks mehe endist kolleegi. Rehe kodu juures viibis ka politseinik, kes andis meestele juhised otsinguteks.

Esmaspäeval käis politseinike käest Rehe otsingute kohta uurimas ka ettevõtja ja pangandustegelane Indrek Neivelt.