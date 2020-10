FOTOD | Ema ja kolm last pääsesid napilt vingusurmast, kiirabi viis kõik haiglasse

Pere lähedase sõnutsi pole ühegi haiglasse viidud inimese elu ohus.

Päästjate hinnangul imbus vingugaas perekonna eluruumidesse ahjust, mille siiber pärast kütmist liiga vara suleti. Elamus puudusid nii suitsu- kui ka vingugaasiandur. Päästeamet tuletab inimestele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb kütta alati väga teadlikult – hoiduda tuleb ülekütmisest ning kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vingugaasianduri abil. Suitsuandur vingugaasile ei reageeri.

Päästeamet tuletab meelde, et 2018. aasta algusest on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, kus asub gaasiseade, mis võtab põlemiseks õhku siseruumidest ja millel puudub eraldi ventilatsioon. Vingugaas ähvardab aga lisaks gaasiseadmete omanikele ka tahkekütteseadmete (ahjude, kaminate, pliitide) kasutajaid. 2019. aastal sai vingugaasi tõttu kannatada vähemalt 72 inimest 50 sündmuse käigus. Kõige rohkem said eelmisel aastal inimesed kannatada sündmuste käigus, kus vingugaas sattus ruumi seetõttu, et ahjusiiber oli liiga vara kinni pandud.

Seadused kaitsevad elusid

Eeldatavasti tulevast hakkavad kehtima tuleohutuse seaduse muudatused. Üks olulisem on, et vingugaasiandur tuleb paigutada igasse tahkeküttel korterisse-majja. See muudatus puudutab pea 200 000 hoonet üle Eesti. Lisaks jääb kehtima nõue, et kodudes peab olema suitsuandur.

Seadusemuudatus näeb ette ka nõuet, et korstnapühkijad ning pottsepad peavad kõik oma tööd päästeameti infosüsteemi märkima. See tähendab, et päästeamet saab selge info nii probleemsetest kui korras ahjudest. Koduostjad saavad süsteemist kontrollida, kas küttekolded on korras või mitte.

Meelespea vingugaasiohutuse tagamiseks: