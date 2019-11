FOTOD | Ehitajad sattusid Kuusalu vallas plahvatuslikule leiule

Eile pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Kuusalu alevikus Keskväljaku tänaval on ehitatava maja vundamendi soojustamise käigus leitud miinipildujamiin.

Häirekeskusesse tegid ehitajad kõne alles siis, kui välja tuli miinipildujamiin, enne seda olid ehitajad teadmatusest lõhkeaine klotsid ja standardlaengud koos mullaga laiali visanud.

Demineerijad tuvastasid leiukohast kokku 19 50 mm Vene miinipildujamiini, 58 kg Saksa päritolu erinevad standardlaenguga ja lõhkeaine klotse ning 20 padrunit.

Pääseteamet rõhutas, et lõhkekehade eesmärk on hävitada ja purustada, mistõttu ei tohiks neid kindlasti ise näppida, veelvähem transportida. Kuna lõhkekehad on väga erineva kujuga ning pikalt maa sees olnud, on need roostes ja vahel raskeski äratuntavad. Vähimagi kahtluse korral tuleks leiust teavitada häirekeskust.