FOTOD | Eestlane jäi vahele 8 kutsika salaja Soome vedamise katsel, kutsikad tuli magama panna

Umbes 50-aastast meest kahtlustatakse salakaubaveos. Politsei arvab, et mees kavatses kutsikad Soomes maha müüa, vahendab Yle Uutiset.

Juurdlust juhtiv kriminaalkomissar Anne Hietala Helsingi politseist ütles, et mehel ei olnud koerte päritolu, vaktsineerimise või tervisliku seisundi kohta esitada mingit dokumenti. Koertel ei olnud ka kiipe ega nõutavaid Euroopa Liidu lemmikloomapasse.

„Koerad tuli magama panna, sest nad oleksid võinud põhjustada märkimisväärse terviseriski nii inimestele kui ka teistele loomadele,” ütles Hietala.

Kahtlusalune on mõni aasta tagasi paberiteta koerte Soome toomisega juba vahele jäänud.

Helsingisse loodi eelmisel sügisel Soome esimene loomadega seotud kuritegude uurimisgrupp.

Põhjuseks on see, et Helsingi politseile teatavaks saanud loomadega seotud kuri- ja väärtegude arv on viimase viie aasta jooksul kiiresti kasvanud. Sellega on tihti seotud ka muu kuritegevus, näiteks majandus- ja maksukuriteod.

