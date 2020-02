FOTOD | Eesti politseiametnikud tabasid Kreekas ebaseaduslikud sisserändajad

PPA rahvusvahelise koostöö büroo politseimajor Helen Neider-Veerme kirjeldas, et ebaseaduslikult piiri ületanud kaater oli kinnitatud Symi saarel isaosas asunud randumiskohta. See omakorda andis signaali, et sisserändajatega koos võis olla ka isikuid üle piiri toimetanu.

"Saarele saabumisel selgus, et 18 isikut istusid kaatri randumiskoha läheduses rannal ja kolm isikut olid läinud otsima Symilt edasi pääsemise võimalusi. Enamik avastatutest olid noored mehed, mõni saabunu oli vanemaealine. Pärast kolme uitama läinu leidmist toimetati kõik 21 isikut Symi sadamasse Kreeka rannikuvalve juurde, kes kohe alustas edasisi toiminguid," vahendas Neider-Veerme.

Symi saare juhtumi lahendamisel osalesid PPA ametnikud Tallinna kordonist ja Lääne prefektuurist, kes on Frontexi ühisoperatsioonile piiri valvamisse ning otsingu- ja päästetegevusse kaasatud alates jaanuari lõpust.

Neider-Veerme selgitas, et Frontexi kaudu on PPA ametnikud ja kaater talveperioodil ühisoperatsioonidel töötanud juba seitse aastat. Kreekas on PPA ametnike tööpiirkondadeks olnud erinevad Türgi ranniku lähedased saared: Chios, Samos, Kalymnos, Megisti, Kos ning Symi. 2015. aastal osaleti paadiga ühisoperatsioonil ka Itaalias, Lampedusa saare lähistel," loetles ta.

Symi on üks Kreeka turismi saartest asudes suuremast saarest Rhodosest loodes. Saarel elab püsivalt umbes 2500 elanikku, suvisel perioodil saareelanike arv suureneb mitmekordselt. Vähim vahemaa Türgi rannikuni on umbes neli meremiili.