FOTOD | BMW põrutas vastu puud. Üks autosviibija jooksis minema, masinasse jäi joobetunnustega isik

Esialgsetel andmetel sõitis Soome numbrimärkidega BMW Viljandimaal Viljandi vallas Oiu küla lähistel teelt välja vastu puud. BMWs oli õnnetuse hetkel kaks inimest, kuid üks inimene lahkus sündmuskohalt.

Politsei saabudes istus juhiistmel joobetunnustega mees. Kuid kas ta ka roolis oli, on veel selgitamisel. Samuti on selgitamisel teine isik, kes jooksu pani. Kuid tedaolevalt on ta ka vigastatud. Mees, kes sündmuskohale jäi, toimetati haiglasse kontrolli.