FOTOD | Alaealise seksuaalses ahvatlemises süüdistatav Peeter Helme astus kohtu ette, kuid kaitsja ei ilmunud kohale

Kohtunik kaalub ka asenduskaitsja määramist.

Peeter Helme ütles kohtus, et temale ütles kaitsja, et viimane peab minema arstile ja ei saa haiguse tõttu täna ega homme osa võtta. "Ei, ma ei soovi kindlasti ilma kaitsjata seda asja arutada," ütles Helme kohtus.

Kuna süüdistataval on õigus kaitsjale, otsustas kohtunik määrata uued istungiajad. See tähendab ka seda, et kohus teavitab advokatuuri kaitsja käitumisest. Nimelt teavitas kaitsja varasemalt kohust, et ei saa haiguse tõttu istungitel osaleda, ehkki kohus loeb puudumist põhjendatuks vaid raske haiguse puhul.

Kohtumenetlus lükati edasi augusti lõppu. Sisuline arutelu toimub 31. augustil.

Täna kell 9 toimub avaistung Postimehe endisele peatoimetaja Peeter Helme üle, keda prokuratuur süüdistab lapseealise seksuaalses ahvatlemises.

Uudise, et Postimehe endist peatoimetajat, kirjanik Peeter Helmet kahtlustatakse lapseealise seksuaalses ahvatlemises, tõi Eesti Ekspress avalikkuse ette mullu 17. detsembril.

Selliste kahtluste tarbeks on karistusseadustikus paragrahv 179, mis käsitleb alla 14aastase lapse teadvat seksuaalset ahvatlemist. Karistus sellise teo eest oleks süüdimõistmisel rahatrahv või kuni kolm aastat vanglat.

Paragrahv 179 sisaldab "nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmist, näitamist või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemist või sellisele isikule seksuaalse kuritarvitamise näitamist või sellise isiku nähes suguühtesse astumist või muul viisil teadvalt tema seksuaalset ahvatlemist."

Uurimise käigus pidas politsei Helme kinni. Ta vabastatati järgmisel päeval 20 tundi hiljem.

Helme rääkis läinud aasta lõpus Ekspressile, et ta käis interneti jututoas „Armastuse saal“ ja ajas seal nilbet juttu. Oma sõnul arvas Helme, et ta räägib täiskasvanuga.

Helme ei tunnista ennast kahtlustuses süüdi ja lubas teha tõe tuvastamiseks uurijatega koostööd. Ta lubas politseil lahkelt kasutada ka oma arvutit ja mobiiltelefoni. „Nad arvasid, et on kinni nabinud paadunud pedofiili, aga tegemist on eksitusega. Olen lihtsalt lollilt käitunud,“ ütles Helme toona. „Ilmselt jahtisid nad kedagi muud.“