FOTOD | Aivar Mäe sai kohtus õiguse

Harju maakohus tühistas tänase otsusega rahvusooper Estonia endisele juhile Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest määratud 400-eurose väärteotrahvi.

Väärteootsus puudutas kolme episoodi ja just nende üle ongi vaieldud. Kohtus on käinud ka mitmeid tunnistajaid, keda väärteomenetluse raames üle kuulati, kuid kellest kohtus kasu polnud, sest neid kõnealsueid intsidente ei näinud. Nii ongi nad lihtsalt kohale ilmunud, ennast tutvustanud ja siis vabaks lastud.

Esimene etteheidetud nn episood on see, justkui Aivar Mäe oleks korduvalt imiteerinud kukkumist, et vastassugupoole esindajast kolleegi rindu katsuda.

Teine, konkreetsem vahejuhtum leidis väärteoprotokolli kohaselt aset 2019. aasta juunis, kui ühe rahvusooper Estonia töötaja sõnul viibis ta kella 13-14 ajal oma osakonna ukse taga koridoris, kui talle tuli vastu Aivar Mäe.

Omavahel olla vesteldud hiljutisest esietendusest, kui ühtäkki tulnud Mäe lähemale, tõmbas tema kleidi kaeluse eemale ja vaatas sisse. Seejärel oli ta kõva häälega naerma hakanud ja siis enda kabineti poole läinud.

Et neil intsidentidel polnud ühtegi tunnistajat peale Lisanna, kes neis n-ö kannataja rollis oli, pälvis kohtus rohkem tähelepanu kolmas intsident, mis olevat aset leidnud 2019. aasta augustis. Siis toimus hooaja esimene turunduskoosolek, kus Lisanna sõnul tekkis väike pausi moment, mille ajal tõmbas tema kõrval istunud Aivar Mäe tal seeliku kaeluse kummi enda poole ja piilunud sealt ihu.

Laua ümber istus ühtekokku kuni 12 inimest ja siiani on kohus üks neist tunnistanud, et nägi juhtunut pealt ja rääkis sellest ka Lisannaga pärast koosolekut. Teised koosolekul viibinud on öelnud, et nad sellist asja koosolekul ei märganud, mõned neist on väitnud, et tõenäoliselt nad oleksid märganud, kui see oleks juhtunud.

18. jaanuaril toimunud istungil kuulati üle üks ja viimane tunnistaja, kes Estonias töötanud pea kümme aastat. Sel koosolekul ta küll ise ei osalenud, kuid personalijuhi ja juristina ning pikaaegse kolleegina küsiti talt Aivar Mäe üleüldise käitumise kohta. Kuna tal oli ka väga hea läbisaamine Lisannaga, uuriti, kas Lisanna ehk ebameeldivatest seikadest või ahistamisest teada andis.