FOTOD | 26-aastane arvatav tapja oli Pallika külla alles hiljuti kolinud, mõned kohalikud hoidsid temast teadlikult distantsi

Mis täpsemalt sel õhtul juhtus, kui 26-aastane noormees väidetavalt Milvile käe külge pani, pole selge. Politsei väitel tarbisid Milvi ja noormees ühiselt Milvi juures alkoholi. Kas nad olid sõbrad, ei oska keegi kosta. Üks kohalik teadis rääkida, et ühine pidu oli tõesti toimunud, kuid mingil hetkel võeti napsu kellegi teise juures. “Milvi elukaaslane läks sealt enne koju, ei tea, miks Milvi ei läinud temaga,” rääkis ta, mida küla pealt on kuulnud. Väidetavalt oli Milvi surnukeha leitud üsna kodu lähedalt metsast, kuuseokste alt. Milvi hoolitsetud koduni viivat teed ümbritsesid metsatukad, puude all lebasid mitmed lapikud tühjad klaaspudelid.

