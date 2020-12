FOTO | Viljandis seadsid viis last jääle minnes enda elu ohtu

www.DELFI.ee RUS

Foto: Kenno Soo

Reedel kell 18:20 sai häirekeskus teate, et Viljandis Paala järve peal on viis last mitmekümne meetri kaugusel kaldast ning lasevad rakette.