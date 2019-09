FOTO | Valvsad kaasliiklejad peatasid Jõgevamaal joobes autojuhi

Teisipäeva õhtul kella 19.30 paiku sai häirekeskus teate joobekahtlusega juhist, kes Põltsamaal oma helerohelise Mazdaga ringi liikus, pidevalt vastassuunavööndisse kaldus, üle äärekivide sõitis ning oma tegevusega teisi kaasliiklejaid ohustas.

„Politseile joobes juhist teada andnud liikleja kirjeldas, et Põltsamaalt Väike-Kamari suunas liikunud Mazda kaldus ühel hetkel vastassuunavööndisse, kus oleks kokku põrganud vastu liikunud sõidukiga. Laupkokkupõrkest päästis vaid vastu tulnud juhi kiire reaktsioon ning äkiline manööver paremale teekraavi. Õnneks teelt välja sõitnud juht ega masin viga ei saanud ning ohtu sattunud juhil õnnestus oma autoga kraavist välja sõita ning joobes sohvrile järgi võtta,“ kirjeldas Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere.

Ta lisas, et joobes sohvrit olid märganud ka teised kaasliiklejad, kes üheskoos ohtliku juhi auto Pikknurme-Põltsamaa teel kinni pidasid ning sündmuskohale jõudnud politseinikele üle andsid. „Joobnuna roolis olnud mehel oli tükk tegemist autost välja saamise ja püsti seismisega, rääkimata siis autojuhtimisest. Mõõtsime auto roolis olnud mehel raske joobe, kõrvaldasime ta juhtimiselt ning viisime esmalt arestikambrisse kainenema,“ vahendas teatele reageerinud patrullpolitseinik.

„Eile õhtul kangelaslikult käitunud kaasliiklejate tegutsemine näitab ilmekalt järjest jõulisemat sallimatuse kasvu liiklust ohustavate joobes juhtide suunal. „Statistikastki nähtub, et võrreldes mullusega on Lõuna-Eesti liiklejad üha enam võtnud oma südameasjaks teed ja tänavad joobes juhtidest puhtad hoida. Kui mullu kõrvaldati aasta jooksul tähelepanelike inimeste vihjete peale liiklusest ligemale 350 roolikeerajat, siis tänavu on kogukonna abil on rooli tagant juba ära nopitud 254 purjutanud sohvrit,“ selgitas Alavere.