FOTO | Vahistati mees, keda kahtlustatakse Pärnumaal prügiautode ja angaari süütamises

20. septembri varahommikul sai häirekeskus teate, et Seljametsa küla jäätmekäitlusjaamas põleb kaks prügiveoautot. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul viitas sündmuskohalt kogutud info süütamisele ning põlengu asjaolude selgitamiseks alustati kriminaaluurimine.

Kütt rääkis, et süütamises kahtlustatavana pidasid politseinikud samal hommikul kinni 35-aastase mehe. "Oleme väga tänulikud tähelepanelikele kohalikele elanikele, kes põlengukoha lähedal teo võimalikku toimepanijat märkasid ning takistasid tema lahkumist kuni politseipatrulli saabumiseni," märkis Kütt.

Küti sõnul kahtlustatakse meest ka mõned päevad varem, 16. septembril Seljametsa külas jäätmejaama angaari süütamises. Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist. Põlengutega tekitatud kahjud on selgitamisel.

Prokuratuuri hinnangul on seni kogutud tõenditega kuriteokahtlus põhjendatud, ning uute kuritegude ärahoidmiseks on vajalik kahtlustatava vahistamine. "Kahtluse järgi on mees väga lühikese aja jooksul põhjustanud kaks tulekahju. Tegu on varem kriminaalkorras karistatud mehega, kes kahtlustuse järgi on jätkanud kuritegudega katseajal. Seega on olemas oht, et vabaduses võib ta kuritegude toimepanemist jätkata," selgitas prokurör Teeli Mägi. "Selle välistamiseks taotles prokuratuur kohtus tema vahistamist eeluurimise ajaks. Kohus nõustus taotlusega ja vahistas kahtlustatava kaheks kuuks."

20. septembril kell 5.41 teatati häirekeskusele, et Seljametsa küla jäätmekäitlusjaamas põleb kaks prügiveoautot. Jäätmejaama töötajad suutsid enne päästjate saabumist suuremad leegid kustutada, päästjad likvideerisid tulekahju lõplikult ning kontrollisid üle kõik autod ja territooriumi. 16. septembril kell 4.30 ajal teatati häirekeskusele tulekahjust Seljametsa külas, kus põleb lahtise leegiga jäätmejaama angaar. Lisaks olid süttinud selle ümbruses ladustatud kokkupressitud jäätmed. Tulekahju kustutamine võttis aega ligi 12 tundi.