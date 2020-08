FOTO | Üks Lasnamäe tapmisega seotud mees peeti kinni, kaks kahtlusalust on veel jooksus

Laupäeva hommikul pärast kella 8 sai politsei väljakutse Lasnamäele Läänemere teele, kus toimus kaklus. Esialgsetel andmetel sai konflikt alguse meelelahutusasutuses ning osapooled ei olnud tuttavad. Konflikt eskaleerus tänaval, kus 26-aastast meest rünnati noaga, ta sai raskelt viga ja toimetati haiglasse, kus ta hiljem suri. Kakluse käigus said viga ka 31-aastane naine ja 39-aastane mees, pärast esmaabi osutamist haiglas lubati nad kodusele ravile.

Politsei teatas pühapäeval, et otsib taga 30-aastast Maxim Vasilievi, 32-aastast Roman Gluhovtšenkot ja 34-aastast Ilja Gaidalenkot.

Politsei saabudes olid tapmises kahtlustatavad kolm meest sündmuskohalt lahkunud ning politsei tuvastas, et kuriteos on alust kahtlustada Maximi, Romani ja Iljad. Kolme mehe puhul on tegemist alaliste Eesti elanikega, kes on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Maxim peeti kinni, kinnitas politsei täna sotsiaalmeedias.

Üks otsitavatest (Maxim) on kinni peetud. Jätkame teiste otsimist. Palume kõigil, kes on teisi mehi viimasel ajal näinud, sellest teada anda numbril 112. #PõhjaP #Politsei https://t.co/Riiyd9nUpI — Politsei (@Politsei) August 25, 2020

Kõigil, kes omavad infot meeste võimalikust asukohast või kes on neid näinud, palutakse sellest teada anda telefonil 112, 51 79 643 või e-posti aadressil pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Juhtunu osas on käimas kriminaalmenetlus karistusseadustik paragrahvi järgi, mis käsitleb tapmist.