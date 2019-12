FOTO | Toila lähistel süttis kahekorruseline maja. Elanikul õnnestus ise välja saada

Päästeametist kinnitati Delfile, et teade tulekahjust tuli häirekeskusele kell 9.08.

Põles hoone katuse äär ning tuld võttis ka hoone teine korrus. Majaelanik rääkis hiljem, et tegi parasjagu elektripliidil süüa, kui põleng valla läks. Ta arvas, et tekkis lühis või mõni muu rike. Kuna põleng levis kiiresti, läks elanik majast välja, et end päästa.

Hävis katus ning ülemine korrus, päästjad tegelesid sellega, et esimene korrus ikka alles jääks. Kohapeal käisid ka elektrikud, et oht eemaldada.

Tulekahju õnnestus lokaliseerida ning veidi enne 12 käisid veel järelkustutustööd.

Põlengule panid piiri Jõhvi, Kohtla-Järve ning Sillamäe päästekomandod, lisaks ka Mäetaguse vabatahtlikud päästjad.